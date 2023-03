Haftpflichtversicherung Partner

Wenn Du und Dein Partner jeweils eine eigene Haftpflicht-Police haben, heißt das nicht, dass Du auch beide Verträge weiterlaufen lassen musst. Eine Police für Euch beide reicht meist vollkommen aus. Praktischerweise kannst Du in diesem Fall den älteren der beiden Verträge einfach in eine Paarversicherung umwandeln. Den jüngeren Vertrag kannst Du einfach kündigen. Das ist sogar fristlos möglich. Informiere den entsprechenden Versicherungsanbieter lediglich darüber, ab wann Deine neue Haftpflichtversicherung für Paare gilt. Fortan erspart Ihr Euch eine doppelte Beitragslast und profitiert vom gemeinsamen Versicherungsschutz. Natürlich kannst Du auch beide Versicherungen kündigen, wenn diese nicht mehr Euren Bedürfnissen entsprechen, und eine neue Haftpflichtversicherung für Partner abschließen. Beachte in diesem Fall die jeweilige Kündigungsfrist.