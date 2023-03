Renteninformation

Was bedeutet Regel­al­ters­grenze?

Unter der Regelaltersgrenze versteht man das Datum, ab wann Du planmäßig nach den gesetzlichen Bestimmungen in Rente gehst. Aktuell liegt die Regelaltersgrenze bei Vollendung des 67. Lebensjahres. Die Regelaltersgrenze wird im Zeitraum von 2012 bis 2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Beginnend mit dem Geburtsjahrgang 1947 erfolgt die Anhebung seit 2012 in 1-Monatsschritten und von 2025 an in 2-Monatsschritten. Das bedeutet für Versicherte ab dem Jahrgang 1964 gilt in der Regel die Regel­altersgrenze von 67 Jahren. Ausgenommen von der Anhebung der Alters­grenze ist, wer vor dem 1. Januar 1955 geboren ist und vor dem 1. Januar 2007 Alters­teil­zeitarbeit verbindlich vereinbart hat oder wer Anpassungs­geld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen hat.