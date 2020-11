Sparer müssen weiterhin mit harten Zeiten rechnen. Die Zinsen für Sparbücher und Festgeldkonten bleiben im Keller, auch in Zukunft hält die Europäische Zentralbank an ihrer Nullzins-Strategie fest. Einige Banken haben schon Strafzinsen auf Tagesgeldkonten angedroht. Und nun hat auch noch die Coronakrise die Börsen auf Berg-und-Tal-Fahrt geschickt – nervenaufreibend für viele Anleger.

Das ist auch der Grund, warum die Deutschen am Sparbuch festhalten. Knapp 60 Prozent der Bundesbürger haben eines, ergab eine aktuelle Studie (VuMA 2020). Zum Vergleich: Nur jeder Fünfte hatte in Aktien oder Investmentfonds investiert. Der Hauptgrund für das Beharren: Gewohnheit. Beim Sparbuch weiß man, was man hat – und das Geld ist sicher.