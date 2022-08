Flexibles VorsorgeKonto

In den ersten drei Vertragsjahren profitierst Du von garantierten Zinsen. Dein Guthaben wird mit bis zu 0,65 % p.a.1 verzinst. Ab dem vierten Vertragsjahr erhältst Du im Rahmen der Überschussbeteiligung eine laufende Verzinsung von derzeit 0,55 % p.a.2. Diese ist nicht garantiert und wird jährlich neu festgelegt.

So funktioniert’s

Deine Einmalzahlung wechselt zum neuen Vertragsjahr in die nächsthöhere Zinsstufe, d.h. Du bekommst im zweiten Jahr den Zins der 2. Stufe, im dritten Jahr der 3. Stufe. Die Verzinsung Deiner möglichen Zuzahlungen beginnt immer mit der 1. Stufe der dann gültigen Zinsstaffel. Der Wechsel in die nächsthöhere Zinsstufe erfolgt für alle Guthaben jeweils zum Vertragsjahrestag, d.h. auch Zuzahlungen, die Du im Laufe des jeweiligen Vertragsjahres leistest, wechseln zum Stichtag des Vertragsjahres in die nächsthöhere Zinsstufe. So kannst Du von dem zusätzlichen Rendite-Turbo profitieren!

Eine Besonderheit, die gerne nachgefragt wird

Bitte beachte, dass wir Dir in der Police, die Du nach Abschluss erhältst, auch die garantierte Kapitalleistung am Ende der Ansparphase angeben. Da ab dem vierten Jahr die Garantieverzinsung bei 0 % liegt, kann auf Grund der jährlichen Kosten (in Form eines Zinsabschlags) das garantierte Kapital zum Ende der Ansparphase geringer sein als Deine Einzahlung zu Beginn.

Warum entsteht hierdurch für Dich kein Risiko?

Am Ende eines jeden Kalenderjahres legen wir nach Ablauf der ersten drei Vertragsjahre (mit einer garantierten Verzinsung) die Gewinnbeteiligung für das jeweils folgende Kalenderjahr fest. Sollte Dir die so für das kommende Jahr festgelegte Verzinsung einmal zu niedrig erscheinen, kannst Du Deinen Vertrag jederzeit zum Monatsersten ohne Zinsverluste beenden. Du behältst also immer volle Kontrolle und Handlungsfreiheit!