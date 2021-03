Die Grundrente wird jährliche Kosten von 1,1 bis 1,5 Milliarden Euro verursachen. Die Mehrkosten werden nicht durch höhere Beiträge ausgeglichen, stattdessen hebt die Bundesregierung den Bundeszuschuss an die Rentenkasse an. Der höhere Zuschuss soll durch Steuern finanziert werden, vor allem durch die geplante Finanztransaktionssteuer auf Aktiengeschäfte.

Sowohl CDU/CSU als auch SPD wollten die Grundrente. Doch beide Koalitionsfraktionen vertraten in den Verhandlungen unterschiedliche Positionen. Die Union sah in der Grundrente eine Sozialleistung, die wie das Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) oder die Grundsicherung eine Unterstützung für Hilfsbedürftige bieten sollte. In diesem Modell könnte jeder Rentner beim Sozialamt oder der Deutschen Rentenversicherung einen Anspruch auf die Grundrente anmelden, sofern er seine Bedürftigkeit nachweisen kann. Daher bestand die CDU/CSU-Fraktion auf einer strengen Bedarfsprüfung , die neben dem Einkommen die gesamten Vermögenswerte umfassen sollte.

Fazit: Grundrente kommt langjährig Beschäftigten zugute

Wer trotz eines langen Arbeitslebens mit einer geringen Rente zurechtkommen muss, soll in Zukunft dank Grundrente mehr Geld in der Tasche haben. Durch die Einkommensprüfung ist sichergestellt, dass die Rente an diejenigen ausgezahlt wird, bei denen tatsächlich ein Bedarf besteht. Dass ein langwieriger Antragsprozess vermieden werden soll, ist ebenfalls positiv zu werten. Allerdings kommt die Grundrente in ihrer derzeitigen Form nur Beschäftigen zugute, die über 35 Beitragsjahre verfügen. Auch die kalkulierten Zahlen, vor allem in Bezug auf die Anzahl der begünstigten Personen und auf die Höhe der Zuschüsse an die Rentenkasse, müssen sich noch als praxistauglich erweisen.