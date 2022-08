Miet­sach­schäden

Ob Studentenwohnheim oder Altbau-WG, die meisten Studierenden wohnen zur Miete. Das bedeutet, dass in die Haftpflicht auch sogenannte Mietsachschäden aufgenommen werden sollten. Fehlt die Klausel, sind Schäden an festen Einrichtungsgegenständen wie Badewannen, Waschbecken oder Duschkabinen, aber auch an Einbauschränken oder Einbauküchen, nicht versichert. Einige Versicherer schließen Schäden an gemieteten, gepachteten oder geliehenen Gegenständen explizit aus. Nur wenn Mietsachen in der Haftpflichtpolice mitversichert wurden, ersetzt die Versicherung Schäden an ihnen. Ausgeschlossen sind dabei in der Regel Schäden durch typische Verschleißerscheinungen, aber auch durch übermäßigen oder unsachgemäßen Gebrauch. Glasschäden an Fenstern und Balkontüren sind in der Haftpflicht für Studenten meist nicht enthalten.