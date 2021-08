Unfall im Ausland – was müssen Autofahrer beachten?

Ein Autounfall im Ausland gehört für die meisten Autofahrer zu den größten „Horror-Szenarien“. Um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, lohnt es sich deshalb, bereits vor der Reise ins Ausland ein paar Vorkehrungen zu treffen und wichtige Informationen einzuholen . Machen Sie sich in jedem Fall mit den wichtigsten Vorschriften und Verkehrsregeln in Ihrem Reiseland vertraut. In den meisten Ländern ist beispielsweise mit abweichenden Vorfahrtsregeln, anderen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten oder abweichenden Grenzwerten für Alkohol am Steuer zu rechnen. Um Strafen und Unfälle zu vermeiden, sollten Autofahrer die geltenden Regeln kennen. Achten Sie außerdem auf den Kauf von Vignetten für die Straßenbenutzung, falls dies in Ihrem Urlaubsland notwendig ist.

In Deutschland sind die Rufnummern 112 für Rettungsdienst und Feuerwehr und 110 für die Polizei reserviert. Diese Nummern weichen in einigen europäischen Ländern ab. Wir geben Ihnen daher einen Überblick mit den Notrufnummern im jeweiligen Telefonnetz des Landes.

Trotz aller Vorsicht und sorgfältiger Vorbereitung lässt sich ein Unfall nicht völlig vermeiden. Sind Sie mit an einem Unfall im Ausland beteiligt , ist das richtige Vorgehen besonders wichtig. Als Unfallbeteiligter sollten Sie in jedem Fall Ruhe bewahren und die folgenden Tipps berücksichtigen :

Autounfall im Ausland – wer zahlt den Schaden?

Wer den Unfall verursacht hat, muss die Kosten übernehmen: Das gilt auch bei einem Unfall im Ausland. Trotzdem ist die Abwicklung des Schadens in diesem Fall häufig komplizierter als im Inland. Waren Sie in einen unverschuldeten Unfall im Ausland verwickelt, muss die Autoversicherung Ihres Unfallgegners den Schaden übernehmen und Sie kontaktieren. Für diesen Fall haben alle europäischen Kfz-Versicherungen in sämtlichen EU-Ländern einen Schadenregulierungsbeauftragten. Haben Sie z. B. im Urlaub in Spanien einen Unfall, ist der dortige Regulierungsbeauftragte Ihrer Kfz-Versicherung für den Auslandsunfall zuständig. Wenn Sie nicht wissen, welcher Schadenregulierungsbeauftragte für Sie verantwortlich ist, können Sie dies über den Zentralruf der Autoversicherer herausfinden. Dieser ist kostenfrei unter der Rufnummer +49 40 300 330 300 zu erreichen.

Ist kein Schadenregulierungsbeauftragter bestellt – z. B. weil der Unfall sich nicht im EU-Ausland ereignet hat – kann der Schaden bei der Verkehrsopferhilfe (VOH) geltend gemacht werden. Diese ist auch Ansprechpartner, wenn das verantwortliche Fahrzeug oder der Versicherer nicht innerhalb von 2 Monaten nach dem Unfall ermittelt werden kann. Der Weg zur Entschädigungsstelle ist ausgeschlossen, wenn der Schaden direkt bei der ausländischen Haftpflichtversicherung geltend gemacht wurde. Ausnahme: Die Versicherung hat innerhalb von drei Monaten nicht mit einer Begründung geantwortet. Grundsätzlich ist die Verkehrsopferhilfe nicht zu einer Entschädigung verpflichtet, aber ein Antrag kann sich dennoch lohnen.

Unfall im Ausland: Beispiele für die Schadenregulierung

Sind Sie in einen Autounfall im Ausland verwickelt, kann die Herkunft Ihres Unfallgegners entscheidenden Einfluss auf die Schadenregulierung haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie an Ihrem Urlaubsort mit einem Einheimischen zusammenstoßen, ist zwar groß, doch genauso können Sie in einen Unfall mit anderen Reisenden verwickelt werden. Je nach Szenario hat dies verschiedene Auswirkungen auf die Abwicklung des Schadens:

1. Der Unfallverursacher stammt aus Deutschland

In diesem Fall gilt das deutsche Schadenersatzrecht. Sollte es zu einem Rechtsstreit kommen, findet dieser also vor einem Gericht in Deutschland statt. Sie sollten allerdings beachten, dass als juristische Basis das geltende Verkehrsrecht des Landes gilt, in dem sich der Unfall ereignet hat.

2. Unfallverursacher aus dem EU-Ausland

Die Schadenabwicklung erfolgt über einen Schadenregulierungsbeauftragten der ausländischen Versicherung, der in Deutschland ansässig ist. Außerdem zählt in diesem Fall das Schadenersatzrecht des Landes, in dem sich der Autounfall ereignet hat. Sollte es zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommen, werden diese vor einem Gericht im Land des ausländischen Unfallgegners verhandelt.

3. Unfallverursacher aus dem außereuropäischen Ausland

Auch in diesem Fall gilt das Schadenregulierungsrecht des Landes, in dem es zum Unfall kam. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Rechtsschutzversicherung einzuschalten oder gegebenenfalls einen Verkehrsrechtsanwalt zu kontaktieren. Die Schadenregulierung über eine ausländische Haftpflichtversicherung kann lange dauern und die Regulierungspraxis ist sehr unterschiedlich.

4. Von Ihnen verschuldeter Unfall oder erhobene Ansprüche gegen Sie

Wenn Sie der Unfallverursacher sind, dann kommt Ihre Kfz-Haftpflichtversicherung auch bei einem Unfall im Ausland für den Schaden auf. Die Grüne Versicherungskarte dient als Nachweis, dass Ihr Fahrzeug haftpflichtversichert ist. Hier können Sie Ihre Grüne Karte (Internationale Versicherungskarte) anfordern, wenn Sie bei CosmosDirekt versichert sind.