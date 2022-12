Risikolebensversicherung: Tipps vor dem Abschluss

Zwei einzelne Risiko­lebens­versicherungen

Du bist verheiratet und wünschst Dir bei Deiner Risikolebensversicherung ein Höchstmaß an Flexibilität? Dann sind zwei einzelne Verträge die beste Wahl, denn jeder Partner kann bei dem jeweils anderen als Bezugsberechtigter eingetragen werden. Das hat gleich mehrere Vorteile: In einzelnen Verträgen kann die bezugsberechtigte Person jederzeit geändert werden. Noch dazu kannst Du über verschiedene Versicherungssummen und Laufzeiten nachdenken. Hast Du Kinder, profitieren auch sie von zwei verschiedenen Risikolebensversicherungen, denn wenn Du und Dein Partner sterben sollten, wird die Versicherungssumme aus beiden Verträgen an die Kinder ausbezahlt. So könnt Ihr Euch gegenseitig gegen den Tod des Partners absichern und gleichzeitig eine gute Absicherung Eurer Kinder gewährleisten, falls Euch beiden etwas passieren sollte.