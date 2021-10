Die Abkürzung ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Wer in ESG-Fonds investiert, investiert somit in Wertpapiere, die nach bestimmten Kriterien in diesen drei Aspekten überprüft und eingestuft worden sind.

Bei der anschließenden Auswertung werden auch Faktoren wie Arbeitssicherheit, Emissionen oder Anti-Korruptionsmaßnahmen betrachtet. Die Agenturen aktualisieren in regelmäßigen Abständen ihre Ratings. Dies bietet für Anleger den Vorteil, dass sie die Entwicklung der Nachhaltigkeit der Unternehmen, in die sie investieren, verfolgen können und sich so über ihr Investment in ESG Aktienfonds, Indexfonds, Mischfonds, Rentenfonds oder ETFs informieren können. Zu den bekanntesten Rating-Agenturen zählen MSCI oder ISS.

Neben der Abkürzung ESG hast Du vielleicht im Zusammenhang mit nachhaltigen Geldanlagen auch schon von der Abkürzung SRI gehört. Diese steht für Social Responsible Investing , also das Investieren in Anlagen mit sozialer Verantwortung. SRI und ESG stehen also beide für nachhaltiges Investieren, für beide Begriffe gibt es jedoch keine eindeutige Definition und somit keine klare Abgrenzung voneinander.

So kannst Du in ESG-Fonds investieren

Die Fonds- und ETF-Produkte von CosmosDirekt bieten Dir die Möglichkeit, in eine nachhaltige Zukunft zu investieren. Mit ESG-Fonds kannst Du zusammen mit anderen Anlegern die Umwelt und das Investieren in diese nachhaltig verändern.

Du kannst selbst entscheiden: Investiere in eine Vorauswahl von ESG-Fonds-Paketen, ganz nach Deinem Risikoprofil. Oder triff eine eigene Auswahl an einzelnen Fonds. Kombiniere so die Renditechancen eines Fondssparplans mit den Steuervorteilen einer Rentenversicherung schon ab 25 Euro pro Monat!

Doch was macht eine Investition in Smart-Invest-Produkte so besonders? CosmosDirekt ist die erste Direktversicherung, die ihre fondsgebundene Rentenversicherung komplett nachhaltig ausrichtet. Mit der smarten Altersvorsorge kombinierst Du die Renditechancen eines Fondssparplans mit den Steuervorteilen einer Rentenversicherung – und das vollkommen nachhaltig. Je früher Du anfängst in Deine Altersvorsorge zu investieren, desto besser. Denn ESG-Fonds können – wie andere Fondsanlagen –für eine langfristige Geldanlage geeignet sein.

Aus diesem Grund stehen Dir 30 ausgewählte und exklusiv geprüfte Fonds für Dein nachhaltiges Investment zur Verfügung.