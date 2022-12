Nachhaltige Fonds

Anleger befürchten häufig, dass sie Rendite einbüßen müssen, wenn sie ihr Geld nachhaltig anlegen. Studien widerlegen diese Befürchtung jedoch und zeigen, dass die Nachhaltigkeitsfonds mindestens genauso rentabel sind wie „traditionelle“ Fonds. Nachhaltigen Geldanlagen wird eindeutig kein schlechteres Risiko-Rendite-Verhältnis zugewiesen. Ganz im Gegenteil: Fonds, die nach ESG-Kriterien ausgewählt werden, können das Anlegerrisiko sogar senken bzw. können Risiken früher aufdecken. So ist es auch der Fall, dass nachhaltige, ethische bzw. ökologische Fonds weniger Ereignisrisiken aufweisen. Die Unternehmen müssen, wollen diese in ESG-Fonds aufgenommen werden, ein höheres Maß an Transparenz erbringen. Diese Transparenz in der Unternehmensführung kann den Anleger vor Risiken schützen.