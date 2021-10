ETFs (Exchange Traded Funds) sind Indexfonds , die an der Börse gehandelt werden können. Sie bilden einen bestimmten Index wie den MSCI World oder den DAX 1:1 nach – mit dem Ziel, eine ähnliche Rendite zu erzielen. Dadurch wird Anlegenden die Möglichkeit gegeben, in ganze Märkte zu investieren .

Neben den ESG-Kriterien gibt es zusätzlich SRI-Richtlinien, die sich auf sozial verantwortungsvolle Investitionen konzentrieren. Die Abkürzung SRI steht dabei für Socially Responsible Investing , also die Einbeziehung von sozialer und ökologischer Kriterien in Anlage- bzw. Investitionsentscheidungen. Möchtest Du anhand dieser Kriterien mit ETFs Geld nachhaltig anlegen, kannst Du bspw. in den MSCI World SRI Index investieren.

Sustainability

Darüber hinaus tragen einige nachhaltige ETFs den Zusatz „Sustainability“ (Nachhaltigkeit). Auch die Zusätze „ex Weapons“ (Ausschluss von Waffen) oder „ex Tobacco“ (Ausschluss von Tabak) sowie „Low Carbon“ sind üblich. Bei Letzterem wird nur in Positionen investiert, die besonders geringe Mengen an Treibhausgasen ausstoßen. Beispiele hierfür sind der Low Carbon 100 Europe Index oder die unterschiedlichen STOXX Low Carbon Indizes.